الاحتلال يعتقل شابًا من القدس بعد الاعتداء عليه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابا من البلدة القديمة بالقدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب.







وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد بدر في طريق الواد، ومن ثم اقتادته إلى غرفة التفتيش في باب العمود واعتدت عليه، قبل أن تعتقله.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، مددت محكمة الاحتلال، اليوم، اعتقال الشابين محمود ناصر، وقصي الشيخ، من بلدة رأس العمود، إلى الثاني من آذار المقبل، والطفل أشرف الرجبي من بلدة سلوان، حتى الرابع عشر من الشهر ذاته.