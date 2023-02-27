أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار في أريحا

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الإثنين، على عملية إطلاق النار التي وقعت عند مفرق (ألموغ) قرب البحر الميت في منطقة الأغوار بأريحا.







وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم الناطق: إن "العملية الفدائية في غور الأردن هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها الهجمات الإرهابية للمستوطنين المدعومين من جيش العدو الصهيوني ضد أهلنا في بلدة حوارة في نابلس".

وأضاف: "الثورة العظيمة في الضفة الغربية ستظل في تصاعد، ولن تستطيع كل الخطط الأمريكية ومؤتمرات التنسيق الأمني من وقفها".





وأصيب، مساء اليوم، مستوطن إسرائيلي بجراح خطيرة عقب عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق (ألموغ)، فيما وصفت حالته بالحرجة جدًا، وقوبل ذلك بتشديد حملات التفتيش على الحواجز.



رام الله - دنيا الوطنوشدد قاسم أن "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن تمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب".