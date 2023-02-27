تفاصيل لقاء السفير أبو عيطة برئيس الوزراء الجزائري

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، حيث نقل من خلاله تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.







وأطلع أبو عيطة، رئيس الوزراء الجزائري على آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وعمليات سلب ونهب وحرق ومختلف الجرائم التي يقوم بها المستوطنون وجيش الاحتلال في نابلس وجنين وكافّة مدن وقرى ومخيمات فلسطين، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات واعتداءات ممنهجة، الغرض منها تهويد المدينة المقدسة.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء الجزائري تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره محمود عباس، وأكد وقوف الجزائر الثابت إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.





كما أدان بأشد العبارات جرائم الاحتلال في نابلس وكافة الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

رام الله - دنيا الوطنوبحث الطرفان في سبل تنفيذ قرارات قمة الجزائر ووضعها موضع التنفيذ، خاصة ما يتعلق بدعم القدس وتحقيق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين.