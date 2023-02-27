شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تُعقب على عمليتي إطلاق النار في أريحا

فصائل فلسطينية تُعقب على عمليتي إطلاق النار في أريحا
عملية إطلاق نار- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقبت فصائل فلسطينية، مساء يوم الإثنين، على عمليتي إطلاق النار المنفصلتين والتي وقعتا مساءً في أريحا وأدت لإصابة عدد من المستوطنين.

وباركت حركة الجهاد الاسلامي، العمليات في أريحا وتشيد بشجاعة التنفيذ، مشددة أن عمليات المقاومة مستمرة وسيدفع العدو ثمن كل جرائمه.

وقالت الحركة: إن "الاحتلال وحكومته الفاشية يتحمل مسؤولية كاملة ومن يشعل النار  ويرعى الارهاب عليه أن يتحمل تبعات إرهابه وعدوانه".

كما وحذرت الاحتلال من التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى عمق ما اسماها دولته.

من جهتها، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعملية إطلاق النار في أريحا وشجاعة منفذ العملية.

وحذرت الجبهة، الاحتلال من التمادي في عدوانه على شعبنا وإطلاق العنان للمستوطنين لممارسة جرائمهم وارهابهم المنظم على شعبنا ومقدراته.

وقالت: "من يشعل النيران عليه تحمل نتائج أفعاله، وشعبنا حسم خياراته أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل للخلاص من الاحتلال الفاشي".

كما وباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، العمليات قرب أريحا التي نفذها الشبان مساء اليوم، ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.  

وأكدت الحركة أن المقاومة مستمرة في عملياتها طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضنا ويدنس مقدساتنا.

وختمت بالقول: "لن تتراجع مقاومتنا على القيام بدورها في الدفاع عن أبناء شعبنا ومنع تغول الاحتلال ومستوطنيه على أهلنا في القدس والضفة".

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