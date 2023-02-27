قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار قرب أريحا

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، تفاصيل عملية إطلاق النار التي وقعت عند مفرق (هعفرا) قرب مدينة أريحا.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه "بدأ الحادث عند مفترق بيت هعرفا، حيث أطلق مسلحون النار على مستوطن (25 عاما) كان يقود سيارة وأصيب بجروح حرجة جدا".وأضافت القناة: "فر المنفذون من المكان، وتابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى للمستوطنين".وأكملت: "لكن الرصاصات أصابت السيارة فقط، ثم واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرًا على الأقدام".ووقعت، مساء اليوم، عمليتا إطلاق نار منفصلتان أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين بينهم حرجة جدًا في أريحا.وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مستوطنًا أصيب بجراح حرجة جدًا في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا وانسحاب المنفذ، وفق ما زعم.هذا وأفادت صحيفة (معاريف)، بوقوع عدد من الإصابات بين المستوطنين عقب عملية إطلاق نار جديدة عند مفرق ألموغ في أريحا.