النائب قرعاوي: إرهاب المستوطنين المتواصل يؤسس لمرحلة من الاشتباك وعدم الاستقرار

وقال قرعاوي إن "إرهاب المستوطنين وما يقومون به من أعمال انتهاكات واعتداءات بين الحين والآخر على الفلسطينيين يؤشر على حالة التوتر القائمة".

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي على أن المستوطنين يسعون إلى إحداث حالة من الإرهاب الدائم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، في ظل عدم الانتباه لما يعانيه الفلسطينيون بسبب ذلك.وأوضح أن "إرهاب المستوطنين يؤسس لمرحلة قادمة من عدم الاستقرار وربما الاشتباك الذي ينفرد فيه المستوطنون بالفلسطينيين".ودعا قرعاوي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وكافة أطياف شعبنا الفلسطيني من فصائل ومؤسسات لتدارك الوضع وإنقاذ أبناء شعبنا قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.وشهدت نابلس ليلة أمس هجوما للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.