الأغوار: مستوطنون يعلقون لافتة تدعو "للانتقام"

علّق مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، لافتة على إحدى اللوحات التعريفية، عند مفترق عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، تدعو "للانتقام" من الفلسطينيين.







وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين علقوا لافتة كتب عليها كلمة "انتقام" باللغة العربية.

رام الله - دنيا الوطنيأتي ذلك في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.وكانت مجموعات من المستوطنين اعتدت اليوم، على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.