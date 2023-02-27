شبكة المنظمات الأهلية: لتتوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا ويجب إنهاء الانقسام

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء يوم الإثنني، القيادة الفلسطينية بالعمل على سحب الاعتراف بالاحتلال ووقف جميع أشكال العلاقة معها بما في ذلك تنفيذ القرار الأخير للقيادة بوقف التنسيق الامني ووضع الآليات العملية للتحلل من جميع الاتفاقيات معها وتعريف تلك العلاقة باعتبارها بين شعب محتل و"دولة احتلال"، والتعامل معها وفق ذلك وفي هذا السياق نؤكد رفضنا للقاء العقبة "الأمني" ومخرجاته.







وكما وطالبت بالتوجه لفتح حوار داخلي فلسطيني يضم جميع القوى والمكونات المجتمعية والشعبية وكافة القطاعات واتخاذ الخطوات الكفيلة التي من شأنها تعزيز الوحدة الداخلية، وإنهاء صفحة الانقسام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الراهن بما يملي على الجميع من مسؤولية وطنية.







ودعت الشبكة إلى اتخاذ القرارات المناسبة من الحكومة والسلطة لتعزيز صمود الناس في المناطق المهددة والمتضررة وتوفير مقومات الصمود والبقاء في مواجهة سياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وتعويض السكان عن الإضرار التي لحقت بهم جراء هذه الاعتداءات.





كما وجددت مطالبتها للأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية والحقوقية للعمل فورا على ممارسة دورها الكفيل بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وإعمال القرارات ذات العلاقة على أرض الواقع.



رام الله - دنيا الوطن