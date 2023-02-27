إعلام الاحتلال: إصابة مستوطنين في عمليتي إطلاق نار منفصلتين بأريحا

رام الله - دنيا الوطن

وقعت، مساء يوم الإثنين، عمليتا إطلاق نار منفصلتان أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين بينهم حرجة جدًا في أريحا.





وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مستوطنًا أصيب بجراح حرجة جدًا في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا وانسحاب المنفذ، وفق ما زعم.هذا وأفادت صحيفة (معاريف)، بوقوع عدد من الإصابات بين المستوطنين عقب عملية إطلاق نار جديدة عند مفرق ألموغ في أريحا.وكان قد اتخذ جيش الاحتلال، قرارًا، مساء اليوم، بتعزيز القوات في الضفة الغربية بكتيبة رابعة عقب زيادة العمليات.