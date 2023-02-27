شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يلتقي مجلس الخدمات المشترك المياه والصرف الصحي لقرى غرب جنين

الوزير غنيم يلتقي مجلس الخدمات المشترك المياه والصرف الصحي لقرى غرب جنين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم الإثنين، بمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لقرى غرب جنين لبحث احتياجات المنطقة.

كما تمت مناقشة آليات تطوير خدمات مياه الشرب واحتياجات المنطقة من مشاريع مستقبلية للصرف الصحي، ومناقشة خطة سلطة المياه بإنشاء مرفق للمياه والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل في هذا المرفق الحيوي والهام لتحقيق مزيد من المشاريع التطويرية للمنطقة.

كما تناول اللقاء، قضية الديون المستحقة على المجلس، وضرورة تحسين عملية الجباية من خلال وضع آليات مناسبة لتحفيز المواطنين على تسديد فواتير المياه المستحقة، الأمر الذي يساهم في تمكين الحكومة من توفير الخدمات اللازمة، وكذلك يعكس قدرة الهيئات على تنظيم مواردها المالية وتوفير خدماتها للمواطنين بالشكل الأمثل.

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