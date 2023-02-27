رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يُطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة الفلسطينية.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، التي نقلت عن دغان قوله: "السيد رئيس الوزراء وجميع وزراء الحكومة، نطالب باقتلاع جذور الإرهاب، وجمع الأسلحة من الضفة"، وفق وصفه.كما وطالب دغان "بتقييد حركة المسلحين وإعادة نصب الحواجز الأمنية، وإننا نطالب بعملية عسكرية حازمة ضد البنية التحتية للسلطة الفلسطينية الإرهابية التي تقف وراء هذه الموجة من العمليات".