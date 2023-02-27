القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة جرائم المستوطنين المتصاعدة

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، إلى التوحد لمواجهة جرائم المستوطنين وعمليات الحرق التي ينفذونها في بلدة حوارة وقرى نابلس.وقال القيادي أبو كويك إن "الإرهاب المشترك بين الحكومة الصهيونية والمستوطنين ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، يجب أن يواجه بوحدة حقيقية ميدانية وسياسية".وذكر أن "جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ومعاونتهم على قتل أبناء شعبنا وإذائهم وحرق ممتلكاتهم، لهو دليل آخر على الإجرام والعنصرية والفاشية التي تتغلل في عقول بني صهيون وقلوبهم".وأكد أبو كويك أن "مؤتمر العقبة التآمري هو محطة انهزامية أخرى تُلحق بالمشاركين بها الخزي والعار، مشدداً على أن شعبنا لن يرفع الراية والنصر وهزيمة المشروع الصهيوني ومناصريه، بات أقرب من أي وقت مضى، ولتعلمن نبأه بعد حين".