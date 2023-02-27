شؤون فلسطينية

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة
قصف غزة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الإثنين، عن احتمالات أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ووفق موقع (واي نت) الإسرائيلي، قال غالانت، إن "الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا أمنيًا في الضفة الغربية أو القدس، وحتى من قطاع غزة".

ورجح خلال وصوله صباحًا، لمنطقة العملية وهجمات المستوطنين في بلدة حوارة أمس، أن تكون الفترة المقبلة معقدة، وأن نشهد أيامًا صعبة، واصفًا عملية إطلاق النار بـ "الوحشية والخطيرة".

وأشار غالانت إلى أنه قواته تواصل العمل للوصول لمنفذي العملية الأخيرة بـ "تقديمهم للعدالة إما إلى المحكمة أو المقبرة .. لن نسمح بمواصلة الإرهاب وسنتصرف حسب الضرورة"، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وبين أنه أوعز لقواته بالاستعداد للتعامل مع أي سيناريو، وزيادة القوات والخطوات الدفاعية والهجومية وفق الحاجة لذلك.

وتطرق غالانت لهجمات المستوطنين، قائلًا: ". أدعو الجميع إلى الهدوء.. ممنوع تحت أي ظرف من الظروف السماح بأخذ القانون بأيديهم".

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يُطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يُطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة

القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة جرائم المستوطنين المتصاعدة

القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة جرائم المستوطنين المتصاعدة

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

كنيست تُمدد سريان قرار إعفاء قطاع غزة من &quot;ضريبة البلو&quot;

كنيست تُمدد سريان قرار إعفاء قطاع غزة من "ضريبة البلو"

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

نزال لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: مستاؤون من عودة الخطاب التحريضي ونطالب حماس بهذا الأمر

نزال لـ "دنيا الوطن": مستاؤون من عودة الخطاب التحريضي ونطالب حماس بهذا الأمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

شبكة المنظمات الأهلية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتوفير حماية دولية فورية

شبكة المنظمات الأهلية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتوفير حماية دولية فورية

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

منوعات

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

لهذا السبب.. خروج علا غانم من موسم رمضان 2023

لهذا السبب.. خروج علا غانم من موسم رمضان 2023

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون &quot;ميك أب&quot;

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون "ميك أب"

عربي

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"