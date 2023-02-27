غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

تحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الإثنين، عن احتمالات أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.







ووفق موقع (واي نت) الإسرائيلي، قال غالانت، إن "الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا أمنيًا في الضفة الغربية أو القدس، وحتى من قطاع غزة".ورجح خلال وصوله صباحًا، لمنطقة العملية وهجمات المستوطنين في بلدة حوارة أمس، أن تكون الفترة المقبلة معقدة، وأن نشهد أيامًا صعبة، واصفًا عملية إطلاق النار بـ "الوحشية والخطيرة".وأشار غالانت إلى أنه قواته تواصل العمل للوصول لمنفذي العملية الأخيرة بـ "تقديمهم للعدالة إما إلى المحكمة أو المقبرة .. لن نسمح بمواصلة الإرهاب وسنتصرف حسب الضرورة"، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.وبين أنه أوعز لقواته بالاستعداد للتعامل مع أي سيناريو، وزيادة القوات والخطوات الدفاعية والهجومية وفق الحاجة لذلك.وتطرق غالانت لهجمات المستوطنين، قائلًا: ". أدعو الجميع إلى الهدوء.. ممنوع تحت أي ظرف من الظروف السماح بأخذ القانون بأيديهم".