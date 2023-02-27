شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الاثنين حكماً بحق  القيادي في حركة حماس حسن يوسف من رام الله بالسجن 20 شهراً.

وقال أويس نجل الشيخ حسن يوسف، إن موعد الإفراج عن والده سيكون في شهر يوليو القادم بعد أن يتم فترة الاعتقال.

وأوضح أن جميع أفراد عائلته ممنوعة من زيارة والده في سجون الاحتلال منذ اعتقاله.

وأضاف أن القيادي يوسف معتقل في سجن عوفر، ويعاني من أمراض مزمنة وآلام في المفاصل، لكنه يتمتع بعزيمة قوية ورح معنوية مرتفعة.

واعتقل حسن يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر عام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

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