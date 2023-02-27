شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة BDS: اجتماع العقبة تصعيد خطير في "التنسيق الأمني" بإملاءات أمريكية وعربية

حركة المقاطعة BDS: اجتماع العقبة تصعيد خطير في "التنسيق الأمني" بإملاءات أمريكية وعربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) "مشاركة جهات رسمية فلسطينية في اجتماع العقبة الأمني مع قيادات العدوّ الإسرائيلي، الذي يعقد بإملاء أمريكي وبمشاركة حكومتي مصر والأردن، بحجة البحث عن سبل "التهدئة في الأراضي الفلسطينية". 

وقالت اللجنة في بيان لها، إن: "ذلك يأتي بعد فترة قليلة من الكشف عن خطة أمريكية أمنية لبسط سيطرة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على شمال الضفة بالتنسيق الكامل مع سلطات الاحتلال، ضمن المساعي الأمنية الجارية لمحاربة ظاهرة المقاومة المسلحة المتجددة في مدن ومخيمات شمال الضفة". 

وتابعت أن: "المشاركة في هذا الاجتماع تمثل تصعيداً خطيراً في سيرورة التطبيع الرسمي وخرقاً صريحاً لقرارات الهيئات الوطنية والرسمية بوقف "التنسيق الأمني"، أسوأ أشكال هذا التطبيع". 

وأكملت: "فبعد فقدان شعبنا أكثر من 64 شهيداً/ة من أبنائه منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي، لا يمكن أن يُفهم هذا اللقاء الأمني إلا باعتباره تماهياً علنياً مع الحرب ضد شعبنا ومساهمة في تلميع جرائم العدو الإسرائيلي المستمرّة ومخططات التآمر على قضية شعبنا". 

وختمت: "إن نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي القائم منذ حوالي 75 عاماً يزداد تطرفاً وفاشية ووقاحة في تشريدنا وقتلنا وأسرنا وسرقة أرضنا وحرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير، فكيف يمكن تبرير أي لقاء "ودّي" معه للتباحث حول "الأمن"؟ أمن من بالضبط؟ إن خير ردّ على مجازر الاحتلال وجرائمه ونظامه الاستعماري يكون بتصعيد مقاومتنا الشعبية ومناهضتنا للتطبيع بأشكاله وتقوية حركة مقاطعة إسرائيل BDS كأهم شكل للتضامن الدولي مع نضالنا من أجل حقوق شعبنا، كل شعبنا، في الوطن والشتات".

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يُطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يُطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد السلطة

القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة جرائم المستوطنين المتصاعدة

القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة جرائم المستوطنين المتصاعدة

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

كنيست تُمدد سريان قرار إعفاء قطاع غزة من &quot;ضريبة البلو&quot;

كنيست تُمدد سريان قرار إعفاء قطاع غزة من "ضريبة البلو"

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

غالانت يتحدث عن احتمالات حدوث تصعيد بالضفة والقدس وغزة الفترة المقبلة

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

نزال لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: مستاؤون من عودة الخطاب التحريضي ونطالب حماس بهذا الأمر

نزال لـ "دنيا الوطن": مستاؤون من عودة الخطاب التحريضي ونطالب حماس بهذا الأمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يغلق طريقًا تصل بين عاطوف وتجمعات الأغوار

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 20 شهراً

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

عشرات المستوطنين يتجمهرون على طريق أريحا رام الله

شبكة المنظمات الأهلية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتوفير حماية دولية فورية

شبكة المنظمات الأهلية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتوفير حماية دولية فورية

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

منوعات

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

لهذا السبب.. خروج علا غانم من موسم رمضان 2023

لهذا السبب.. خروج علا غانم من موسم رمضان 2023

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون &quot;ميك أب&quot;

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون "ميك أب"

عربي

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"