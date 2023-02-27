"لجنة المتابعة" بأراضي الـ48 تدعو لتظاهرة غداً في سخنين تنديداً بالعدوان على حوارة

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي الـ48، إلى المشاركة مساء غد الثلاثاء، في تظاهرة قطرية ضد العدوان على بلدة حوارة، جنوب نابلس.وقالت لجنة المتابعة، في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين، "لن نترك شعبنا فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين، واجبنا جميعا كل في موقعه العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة، يجب أن نكون أوفياء لانتمائنا لشعبنا الفلسطيني، وأن نكون في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات".وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن المستوطنين هم ذراع من أذرع حكومة الاحتلال التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبونها يوميا.