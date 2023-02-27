شؤون فلسطينية

المالكي: حان الوقت لوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بدلا من مكافأتها

المالكي: حان الوقت لوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بدلا من مكافأتها
رياض المالكي - وزير الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، أنّ "الوقت حان لوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بدلا من مكافأتها".

وقال المالكي خلال افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن: "الهجمات الإرهابية للمستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال تكلف الفلسطينيين أرواحهم وسبل عيشهم"

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على دعوته "لحماية دولية إلى الشعب الفلسطيني الأعزل من العنف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه".

وأضاف أن: "إسرائيل قتلت فلسطينيين العام الماضي أكثر مما قتلت منذ 16 عاما وزادت في التوسع بالمستوطنات بالضفة الغربية". لافتًا إلى أن: "الكثير من الأطراف الدولية استخدمت نفوذها السياسي لحماية إسرائيل".

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