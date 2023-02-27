المالكي: حان الوقت لوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بدلا من مكافأتها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، أنّ "الوقت حان لوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بدلا من مكافأتها".وقال المالكي خلال افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن: "الهجمات الإرهابية للمستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال تكلف الفلسطينيين أرواحهم وسبل عيشهم"وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على دعوته "لحماية دولية إلى الشعب الفلسطيني الأعزل من العنف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه".وأضاف أن: "إسرائيل قتلت فلسطينيين العام الماضي أكثر مما قتلت منذ 16 عاما وزادت في التوسع بالمستوطنات بالضفة الغربية". لافتًا إلى أن: "الكثير من الأطراف الدولية استخدمت نفوذها السياسي لحماية إسرائيل".