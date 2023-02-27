علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك





وصرحت عوض، أن اللجنة الإحصائية تضم في عضويتها رؤساء الأجهزة الإحصائية لكافة الدول، وكذلك رؤساء وممثلين عن منظمات إحصائية عربية وإقليمية ودولية، مشيرة أن اللجنة تبحث في اجتماعاتها السنوية كافة القضايا المتعلقة بتطوير نظام الإحصاءات الرسمية العالمي، وتصدر التوجيهات لتحسين وتطوير العمل الاحصائي، بالإضافة إلى اعتماد المنهجيات والأدلة والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة في مجال جمع وتصنيف وإعداد ونشر البيانات الإحصائية وتبادلها دولياً، وكذلك التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الاحصائي. ويرافق د. عوض في تلك الاجتماعات رانيا أبو غبوش، مديرة دائرة إحصاءات العلم والتكنولوجيا بالإحصاء الفلسطيني.



وأوضحت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، بأن الاجتماع رقم 54 للجنة الإحصائية سيناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والجغرافية والبيئية، ومن أبرزها، البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، استشراف البيانات، البيانات المفتوحة، استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، وإدارة وتحديث النظم الإحصائية والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، كما سيتم نقاش آخر التطورات في نطاق واسع من الإحصاءات من حيث المنهجيات وطرق الاعداد مثل الإحصاءات الزراعية والديموغرافية والصحية، الحسابات القومية والأسعار، والتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية، وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات، وإحصاءات النوع الاجتماعي، إحصاءات الهجرة الدولية واللاجئين، إحصاءات التجارة الدولية، سجلات الأعمال التجارية.



ومن المقرر أن تشارك د. عوض، في العديد من الندوات بصفتها رئيس ومتحدث في تلك الندوات، منها رئاسة الاجتماع التاسع والعشرون للفريق الرفيع المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وجلسة حول المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، سجل الأعمال الاحصائي، ضمان جاهزية الأجهزة الإحصائية للنهوض لمواكبة المتطلبات المتزايدة للبيانات لتلبية الاحتياجات التنموية، إضافة الى العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الأجهزة الإحصائية منها الاجتماع مع رئيس الإحصاء الإيطالي، والاجتماع مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تعزيز وتقوية العلاقة بين الطرفين في المجال الإحصائي وتعزيز الشراكات القائمة وعمل شراكات حديثة مما يعزز وضع فلسطين على الخارطة الإحصائية العالمية، وبما يؤدي لنهوض النظام الإحصائي في كافة المجالات خاصة الناشئة منها.





ومن الجدير ذكره، أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام، حيث يعتبر هذا الاجتماع اعلى منبر احصائي دولي على مستوى الأجهزة الإحصائية بالعالم والمؤسسات ذات الصلة.

