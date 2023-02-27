أبو هولي يدعو (أونروا) إلى زيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا





























رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة للأونروا، إلى الاستجابة العاجلة لنداء طوارئ لبنان وسوريا الذي يقدر بـ436.7 مليون دولار، لتمكين (أونروا) من تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وبين أبو هولي في ختام زيارته للمخيمات الفلسطينية في لبنان، أن التدهور المعيشي في المخيمات اللبنانية والسورية، يعود إلى ضعف الاستجابة للنداء الطارئ، إذ لم تتجاوز استجابة المانحين 37% من الدعم المطلوب.وأكد وجود تنسيق مشترك مع لجنة الحوار الفلسطينية- اللبنانية، للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتحسين الخدمات في المخيمات.ولفت أبو هولي إلى أن 93% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقدان الكهرباء، ونقص المياه الصالحة للشرب.وطالب وكالة الغوث الدولية (أونروا) بزيادة موازناتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، ورفع قيمة المساعدات النقدية الطارئة لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللاجئين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ما أدى إلى اتساع دائرة الفقر وتفاقمها.وأكد ضرورة أن تتحمل (أونروا) مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والإسراع في معالجة مشاكل المخيمات، وتخصيص موازنات مالية لاستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وصرف التعويضات للاجئين الفلسطينيين في المخيم الجديد، وشمولهم في عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد، وإعادة إعمار مخيم اليرموك، لافتاً إلى وجود 910 أسر لاجئة من مخيم نهر البارد لم تعد إلى المخيم، ويندرجون ضمن الأسر الأشد فقراً.ودعا أبو هولي (أونروا) إلى إيجاد حلول عملية وسريعة لترميم آلاف البيوت وصيانتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي باتت تشكل خطراً على حياة اللاجئين، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المخيمات والحد منها.وتفقد وفد دائرة شؤون اللاجئين المخيمات الفلسطينية في لبنان، واطلع على سير عمل المشاريع التي تنفذها الدائرة في المخيمات، واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، واجتمع مع فصائل منظمة التحرير وأمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات، ومع اتحادات ومؤسسات مجتمعية ناشطة، وزار الجامعة الأمريكية واطلع على مركز أبحاث اللاجئين الفلسطينيين.