شؤون فلسطينية

أبو هولي يدعو (أونروا) إلى زيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا

أبو هولي يدعو (أونروا) إلى زيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة للأونروا، إلى الاستجابة العاجلة لنداء طوارئ لبنان وسوريا الذي يقدر بـ436.7 مليون دولار، لتمكين (أونروا) من تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وبين أبو هولي في ختام زيارته للمخيمات الفلسطينية في لبنان، أن التدهور المعيشي في المخيمات اللبنانية والسورية، يعود إلى ضعف الاستجابة للنداء الطارئ، إذ لم تتجاوز استجابة المانحين 37% من الدعم المطلوب.

وأكد وجود تنسيق مشترك مع لجنة الحوار الفلسطينية- اللبنانية، للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتحسين الخدمات في المخيمات.

ولفت أبو هولي إلى أن 93% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقدان الكهرباء، ونقص المياه الصالحة للشرب.

وطالب وكالة الغوث الدولية (أونروا) بزيادة موازناتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، ورفع قيمة المساعدات النقدية الطارئة لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللاجئين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ما أدى إلى اتساع دائرة الفقر وتفاقمها.

وأكد ضرورة أن تتحمل (أونروا) مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والإسراع في معالجة مشاكل المخيمات، وتخصيص موازنات مالية لاستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وصرف التعويضات للاجئين الفلسطينيين في المخيم الجديد، وشمولهم في عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد، وإعادة إعمار مخيم اليرموك، لافتاً إلى وجود 910 أسر لاجئة من مخيم نهر البارد لم تعد إلى المخيم، ويندرجون ضمن الأسر الأشد فقراً.

ودعا أبو هولي (أونروا) إلى إيجاد حلول عملية وسريعة لترميم آلاف البيوت وصيانتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي باتت تشكل خطراً على حياة اللاجئين، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المخيمات والحد منها.

وتفقد وفد دائرة شؤون اللاجئين المخيمات الفلسطينية في لبنان، واطلع على سير عمل المشاريع التي تنفذها الدائرة في المخيمات، واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، واجتمع مع فصائل منظمة التحرير وأمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات، ومع اتحادات ومؤسسات مجتمعية ناشطة، وزار الجامعة الأمريكية واطلع على مركز أبحاث اللاجئين الفلسطينيين.













أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

أبو هولي يدعو (أونروا) إلى زيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا

أبو هولي يدعو (أونروا) إلى زيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا

بن غفير: يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات

بن غفير: يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

الحركة الأسيرة: ماضون بالعصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان

منصور: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين جنوب نابلس

منصور: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين جنوب نابلس

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

حماس: مباحثات القاهرة الأخيرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين في نابلس

المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

علا عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

غزة: وزارة التعليم تنفذ فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة

غزة: وزارة التعليم تنفذ فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة

الدولار يقفز مجددًا أمام الشيكل.. تعرف على السعر الجديد

الدولار يقفز مجددًا أمام الشيكل.. تعرف على السعر الجديد

فتح: ما تقدم عليه حكومة الاحتلال والمستعمرين بحوارة جرائم بشعة تنم عن عقلية نازية

فتح: ما تقدم عليه حكومة الاحتلال والمستعمرين بحوارة جرائم بشعة تنم عن عقلية نازية

سفير بريطانيا بإسرائيل يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة ويصفها بـ&quot;المروّعة&quot;

سفير بريطانيا بإسرائيل يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة ويصفها بـ"المروّعة"

الأسرى يواصلون العصيان لليوم الرابع عشر ضد إدارة السجون

الأسرى يواصلون العصيان لليوم الرابع عشر ضد إدارة السجون

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

&quot;المرور&quot; بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

أول تعليق من والد الفنان سعد لمجرد والمحامي يفجّر مفاجأة

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون &quot;ميك أب&quot;

شاهد.. نهلة سلامة لأول مرة بالحجاب وبدون "ميك أب"

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

عربي

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"