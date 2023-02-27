بن غفير: يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة التنظيمات الفلسطينية.وجاء ذلك عقب وصول إيتمار بن غفير وأعضاء من حزبه إلى البؤرة الاستيطانية (أفيتار) جنوب مدينة نابلس.وقال بن غفير خلال تصريح مقتضب: "اتصلت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلبت منه شرعنة بؤرة أفيتار".وتابع: "يجب العودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات". مشيرًا إلى أن: "محاربتهم تكون من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة وكل إسرائيل". وفق تعبيره