دولي

تركيا: زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية ملاطية

تركيا: زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية ملاطية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية بشرق البلاد، ظهر اليوم الإثنين، أدى لمقتل مواطن على الأقل وإصابة 69 آخرين.

وبحسب وكالة (الأناضول) التركية، فإن مركز الزلزال كان منطقة ييشيل يورت في ملاطية، على عمق 9.96 كيلومتر ووقع في تمام الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي.

بدروها، أعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

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