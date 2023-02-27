شؤون فلسطينية

منصور: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين جنوب نابلس

منصور: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين جنوب نابلس
رياض منصور - مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه سيسلم مذكرة تفصيلية حول عدوان المستوطنين على شعبنا جنوب نابلس إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.

وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الإثنين: "إن الدبلوماسية الفلسطينية تستنفر جهودها في المحافل الدولية كافة، للجم عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا".

وأضاف أن الاتصالات متواصلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا إلى احتمال عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي خلال اليومين المقبلين، لكي يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا الأعزل.

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