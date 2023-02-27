منصور: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه سيسلم مذكرة تفصيلية حول عدوان المستوطنين على شعبنا جنوب نابلس إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الإثنين: "إن الدبلوماسية الفلسطينية تستنفر جهودها في المحافل الدولية كافة، للجم عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا".وأضاف أن الاتصالات متواصلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا إلى احتمال عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي خلال اليومين المقبلين، لكي يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا الأعزل.