المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين في نابلس
أدان المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، اليوم الإثنين، عنف المستوطين في الضفة الغربية وقتلهم للشهيد سامح أقطش وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وقال المكتب في بيان له: إننا :"ندين أعمال العنف في الضفة الغربية التي حدثت، بما في ذلك الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين، وكذلك عنف المستوطنين، والذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 100 آخرين وتدمير ممتلكات على نطاق واسع". وفق قوله
وتابع خلال البيان أن: "هذه التطورات تؤكد على ضرورة التهدئة الفورية للتوتر بالأقوال والأفعال". لافتًا إلى أن : "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الإقليميين من أجل استعادة الهدوء".
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