المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين في نابلس

وقال المكتب في بيان له: إننا :"ندين أعمال العنف في الضفة الغربية التي حدثت، بما في ذلك الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين، وكذلك عنف المستوطنين، والذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 100 آخرين وتدمير ممتلكات على نطاق واسع". وفق قوله



