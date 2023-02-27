شؤون فلسطينية

غزة: وزارة التعليم تنفذ فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة

غزة: وزارة التعليم تنفذ فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة الذين يتعرضون لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وجرى تنفيذ الفعاليات في كافة مدارس قطاع غزة خلال الطابور المدرسي، وتضمنت الفعاليات وقفات تضامنية واحتجاجية، وإذاعات مدرسية، ورفع البوسترات وإلقاء الكلمات خطابية.

وتم إرسال رسائل تضامن ودعم من طلبة وأهالي غزة لأبناء شعبنا في حوار ونابلس والضفة الغربية. 

كما أرسل المشاركون في الفعاليات رسالة شجب واستنكار لما يقوم به الاحتلال من انتهاكات، كما طالبوا العالم بوقف العدوان الغاشم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين نفذوا هجمات شرسة واعتداءات وحشية ضد بلدة حوارة ونابلس.


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