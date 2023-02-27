شؤون فلسطينية

عضو كنيست متطرف: أُريد أن أرى حوارة تحترق..ولبيد: يجب أن يدخل السجن

عضو كنيست متطرف: أُريد أن أرى حوارة تحترق..ولبيد: يجب أن يدخل السجن
عضو كنيست متطرف يقول إنه يريد أن يرى حوارة تحترق
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الأمن القومي في إسرائيل، عضو (كنيست) من (الصهيونية الدينية)، تسفيكا فوغل: إن "الأفعال الرادعة التي حققها المستوطنون الليلة في حوارة، لم تتحقق من قبل إسرائيل منذ عملية (السور الواقي)".

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال: "أرى النتائج بشكل جميل جدا، أريد أن أرى ذلك المكان يحترق".

من جهته، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن فوغل "يجب أن يدخل السجن"، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.

وأوضح: "هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة فوضوية كاملة، فوغل يجب أن يدخل السجن بتهمة التحريض على الإرهاب".

في السياق نقلت الإذاعة عن زعيمة حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، إنها طلبت من المستشار القضائي في الحزب، الاتصال بالمستشارة القضائية للحكومة، وطلب فتح تحقيق مع عضو فوغل للاشتباه في تحريضه الخطير على العنف.

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