عضو كنيست متطرف: أُريد أن أرى حوارة تحترق..ولبيد: يجب أن يدخل السجن

قال رئيس لجنة الأمن القومي في إسرائيل، عضو (كنيست) من (الصهيونية الدينية)، تسفيكا فوغل: إن "الأفعال الرادعة التي حققها المستوطنون الليلة في حوارة، لم تتحقق من قبل إسرائيل منذ عملية (السور الواقي)".



