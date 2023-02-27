سفير بريطانيا بإسرائيل يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة ويصفها بـ"المروّعة"

وشهدت ليلة أمس هجوما للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وقد تم استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الاقطش

رام الله - دنيا الوطنوصف السفير البريطاني لدى إسرائيل نيل ويغان، مشاهد اعتداء المستوطنين على أهالي بلدة حوارة وحرق المنازل والمركبات بـ"المروعة".وقال السفير ويغان في تغريدة على حسابه الرسمي عبر (تويتر)، إن "إسرائيل بحاجة إلى التعامل مع عنف المستوطنين، هذه أنباء مروعة، وإنا أدين مثل هذا العنف الذي يفاقم الوضع في الضفة".