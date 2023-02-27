شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة في قطاع غزة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن: "10 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن حالة وفاة و7 إصابات، إصابة بجروح خطيرة وإصابتان متوسطة، و4 إصابات بجروح طفيفة".

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 11 مركبة ومكونات الطريق.

وكانت شرطة المرور بغزة، قد أعلنت أمس وفاة الشاب محمد عمر محمد حسين (24 عامًا) من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "اسكودا"حادث دهس في شارع صلاح الدين بالقرب من مفترق "سكر" بمخيم البريج في المحافظة الوسطى، مشيرةً إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب في الحادث، وحجز المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

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