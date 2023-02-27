شؤون فلسطينية

عقب عملية نابلس.. الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بثلاث كتائب إضافية

عقب عملية نابلس.. الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بثلاث كتائب إضافية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين، وكتيبة ثالثة إضافية من غفعاتي كما قرر زيادة عمليات التفتيش الأمني على الطرق من وإلى نابلس.

يأتي ذلك بناءً على تقييم أمني أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، في أعقاب التوترات في الضفة، بعد عملية حوارة جنوب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن.

وتشهد مدن الضفة الغربية حالة من التوتر جراء هجوم المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس  إضافة لعدة مناطق أخرى.

والجدير بالذكر أن عملية إطلاق النار في حوارة اليوم أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين ورد الاحتلال ومستوطنوه بالاعتداء على أبناء شعبنا في نابلس. 

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حصارها لمحيط محافظة نابلس وأعاقت حركة المواطنين على المداخل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.

كما وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق البوابة المنصوبة على مدخل اللبن الشرقية الرئيسي جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمنع منذ الليلة، دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية، ما اضطر الأهالي إلى استخدام طرق بديلة وعرة بين الجبال للوصول إلى أماكن عملهم.

من جانبه، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين نفذوا، الليلة، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن يوم أمس شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الاقطش.


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