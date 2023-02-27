ترحيب أميركي بمخرجات اجتماع العقبة بالأردن

رام الله - دنيا الوطنرحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمخرجات اجتماع العقبة، الذي عُقد أمس الأحد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بمشاركة إقليمية ودولية.بدوره، قال بلينكن خلال تصريح مقتضب أمس إن: "اجتماع اليوم في العقبة خطوة إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".وتابع وزير الخارجية الأميركي: "من الأهمية أن يتابع الطرفان خطوات تهدئة التوترات واستعادة الهدوء".وبالأمس، عُقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية،استضافته الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.وشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الأردن في مدينة العقبة.كما وضم الاجتماع إلى جانب الوفد الفلسطيني، كلاً من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.وشدد المشاركون في لقاء العقبة على أهميته، حيث اعتبروه هو الأول من نوعه منذ سنوات.كما وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم، بحسب بيان العقبة.