شؤون فلسطينية

ترحيب أميركي بمخرجات اجتماع العقبة بالأردن

ترحيب أميركي بمخرجات اجتماع العقبة بالأردن
أنتوني بلينكن - وزير الخارجية الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمخرجات اجتماع العقبة، الذي عُقد أمس الأحد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بمشاركة إقليمية ودولية.

بدوره، قال بلينكن خلال تصريح مقتضب أمس إن: "اجتماع اليوم في  العقبة خطوة إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "من الأهمية أن يتابع الطرفان خطوات تهدئة التوترات واستعادة الهدوء".

وبالأمس، عُقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية،استضافته الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.

وشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الأردن في مدينة العقبة.

كما وضم الاجتماع إلى جانب الوفد الفلسطيني، كلاً من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وشدد المشاركون في لقاء العقبة على أهميته، حيث اعتبروه هو الأول من نوعه منذ سنوات.

كما وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم، بحسب بيان العقبة.

أخبار ذات صلة

الأسرى يواصلون العصيان لليوم الرابع عشر ضد إدارة السجون

الأسرى يواصلون العصيان لليوم الرابع عشر ضد إدارة السجون

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

&quot;المرور&quot; بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وسبع إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

عقب عملية نابلس.. الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بثلاث كتائب إضافية

عقب عملية نابلس.. الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بثلاث كتائب إضافية

ترحيب أميركي بمخرجات اجتماع العقبة بالأردن

ترحيب أميركي بمخرجات اجتماع العقبة بالأردن

شاهد: الاحتلال يشدد حصاره على نابلس وسط تسجيل 300 اعتداء للمستوطنين في بلداتها

شاهد: الاحتلال يشدد حصاره على نابلس وسط تسجيل 300 اعتداء للمستوطنين في بلداتها

الطقس: أجواء صافية ودافئة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: أجواء صافية ودافئة حتى نهاية الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بماذا عقب حسين الشيخ على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بنابلس؟

بماذا عقب حسين الشيخ على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بنابلس؟

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص خلال استهداف الاحتلال المواطنين شرق القطاع

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص خلال استهداف الاحتلال المواطنين شرق القطاع

الدفاع المدني: تعاملنا مع عشرات الحرائق الـتي أشعلها مستوطنون جنوب نابلس

الدفاع المدني: تعاملنا مع عشرات الحرائق الـتي أشعلها مستوطنون جنوب نابلس

&quot;الخارجية&quot; تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين

"الخارجية" تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين

رئيس أركان جيش الاحتلال يصل لمكان عملية حوارة وهذا ما أمر به

رئيس أركان جيش الاحتلال يصل لمكان عملية حوارة وهذا ما أمر به

رام الله: إصابة أفراد عائلة بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال عليهم

رام الله: إصابة أفراد عائلة بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال عليهم

مستوطنون يحرقون بركسا وثلاث مركبات ويذبحون أغناما في بورين

مستوطنون يحرقون بركسا وثلاث مركبات ويذبحون أغناما في بورين

&quot;الديمقراطية&quot;: ندعو إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس

"الديمقراطية": ندعو إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس

منوعات

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

عربي

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها