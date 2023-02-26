النائب زعارير: جرائم المستوطنين في حوارة تستلزم حراكاً شعبياً

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير أن جرائم المستوطنين في حوارة تستلزم حراكاً شعبياً، للتصدي لعربتهم ولجم عدوانهم السافر بحق البلدة وقرى محافظة نابلس.وقال زعارير إن "حالة الهيجان التي يمارسها المستوطنون بعد العملية الجريئة في حوارة، تدلل على أن العملية أفقدتهم صوابهم واتزانهم وزاد سعارهم، فهم يريديون الانتقام من البشر والحجر والشجر وكل شيء، خاصة أنهم يقومون بذلك بحماية جيش الاحتلال وهم جميعاً مدججين بالسلاح".وتابع قائلاً: "لقد جن جنون هؤلاء عندما أدركوا ان ما يقومون به وما يقوم به جيشهم من قتل لأبناء شعبنا بالدم البارد، واقتحام المدن وقصف المنازل بأحدث انواع الاسلحة، لم يركع شعبنا ولم يوهن من عزمه، بل أصبح الشباب يتسابقون على تقديم الغالي والنفيس في سبيل حرية شعبنا وكرامته وخلاصه من الاحتلال".وشدد زعارير على أن "شعبنا ليس له حل وواهم من يظن أن القتل يمكن أن يخمد ثورته، وواهم من يظن أن المؤامرات والقمم التي تسعى إلى إسكاته يمكن أن تؤتي ثمارها، لدى شعب قدم ولا يزال منذ عشرات السنين فلذات أكباده على مذبح الحرية والكرامة".