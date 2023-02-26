بماذا عقب حسين الشيخ على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بنابلس؟

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء يوم الأحد، على تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في نابلس.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "عصابات هولاكو الجديدة تستبيح دم شعبنا وممتلكات أهلنا في حوارة ومناطق عديدة في الضفة الغربية"، معتبرًا ذلك تصعيدًا غير مسبوق يفتح كل الخيارات أمامنا لمواجهة هذه الفاشية الجديدة.وأكمل: "مرة أخرى نطالب المجتمع الدولي في حماية شعبنا من هذه الوحشية وهذا الإجرام".وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن استشهاد سامح حمدلله محمود أقطش (37 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة في نابلس.كما وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عند حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.