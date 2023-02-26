الدفاع المدني: تعاملنا مع عشرات الحرائق الـتي أشعلها مستوطنون جنوب نابلس

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني المقدم نائل العزة إن طواقم الدفاع المدني المنتشرة في قرى وبلدات جنوب نابلس، أخمدت حرائق مشتعلة بفعل المستوطنين في منزلين أحدهما مسكون، ومخازن، ومركبة، ومشطب مركبات، ومحل أدوات كهربائية.







وأضاف أنه بتعليمات من المدير العام للجهاز، تم تعزيز منطقة جنوب نابلس بأربع مركبات إطفاء من مركزي نابلس وسلفيت، للتعامل مع الحرائق التي يشلعها المستوطنون في بلدة حوارة والقرى المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن الوضع في حوارة صعب من كافة المحاور، خاصة أن المستوطنين يقومون بعمل كمائن بحماية جيش الاحتلال، للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.وحول تفاصيل الحرائق، قال العزة إن المستوطنين أحرقوا منزلا قيد الإنشاء في حوارة، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول والسيطرة على الحريق، رغم محاولة منعهم من قبل المستوطنين المسلحين في المنطقة.وأضاف أن مستوطنين أحرقوا منزلا مسكونا في أطراف بلدة عصيرة القبلية، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول والسيطرة على الحريق الذي طال أجزاء من المنزل.وأشار إلى وصول بلاغ عن إحراق مستوطنين لمخازن على شارع حوارة، وتمكنت الطواقم من إخمادها رغم وجود تجمعات لمستوطنين مسلحين في المنطقة، إضافة إلى حريق مركبة أمام منزل، وآخر لمشطب مركبات، ومحل أدوات كهربائية.وأضاف أنه أثناء توجه طواقم الدفاع المدني إلى شارع حوارة لإطفاء أحد الحرائق، قام بالاعتداء على مركبة الاطفاء وإطلاق النار في الهواء، ما أدى لإصابة سائق المركبة بحجارة المستوطنين.