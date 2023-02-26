"الخارجية" تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حرب قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في بلدات وقرى محافظة نابلس وغيرها.







واستنكرت الوزارة بشدة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، المواقف والتصريحات التحريضية التي أطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي، خاصة المتطرفين الفاشيين سموتريتش وبن غفير، معتبرة إياها غطاء سياسيا لانتهاكات وجرائم ميليشيا المستوطنين، وتشجيعا لعناصرها الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم.

رام الله - دنيا الوطنوقالت الخارجية: "ننظر بخطورة بالغة لمشاركة جيش الاحتلال مع ميليشيا المستوطنين في ممارسة تلك الاعتداءات وتوفير الحماية العلنية والدعم والإسناد لعناصرها الإرهابية التي ترتكب اعتداءاتها ضد المواطنين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم وبلداتهم، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان ومستوطنين وتنفذ برامجهم ليس فقط في تعميق وتوسيع الاستيطان، بل في ممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، والتضييق عليهم لضرب مقومات صمودهم في أرض وطنهم".وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الإرهابية، باعتبارها إرهاب دولة منظم، مؤكدة أنها تتابع إرهاب المستوطنين وتورط جيش الاحتلال فيه مع الجهات الدولية والأممية كافة، مطالبة بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف تغول المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.