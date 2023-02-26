رئيس أركان جيش الاحتلال يصل لمكان عملية حوارة وهذا ما أمر به

رام الله - دنيا الوطنوصل مساء يوم الأحد، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي إلى مكان عملية حوارة في نابلس، وأجرى تقييمًا للوضع وتحقيقًا أوليًا في المكان.ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن "هاليفي أوعز بتعزيز قوات إضافية لإحباط الغمليات ومنع التوترات، إلى جانب تعزيز وزيادة الجهود للقبض على المنفذين".وكان قد أوعز سابقًا وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت لقوات الجيش بتعزيز نشاطها في الضفة الغربية عقب عملية حوارة.والجدير بالذكر أن عملية إطلاق النار في حوارة اليوم أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين ورد الاحتلال ومستوطنوه بالاعتداء على أبناء شعبنا في نابلس.