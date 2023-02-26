رام الله: إصابة أفراد عائلة بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال عليهم

أصيب المواطن ميمون البرغوثي وزوجته وأطفاله من قرية دير غسانة بالاختناق، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز صوب مركبتهم قرب حاجز عطارة، شمال رام الله.







ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال قرب الحاجز، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسط تجمع للمستوطنين شمال بلدة بيرزيت.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر أن حريقا اندلع في شرفة منزل على أطراف بلدة بيرزيت جراء قنابل الصوت التي ألقاها جيش الاحتلال تجاه منازل المواطنين القريبة من الحاجز.