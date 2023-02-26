"الديمقراطية": ندعو إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء يوم الأحد، إن "ما يجري في نابلس من اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني ومنازلهم وممتلكاتهم، إرهاب دولة منظم".ودعت الجبهة إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس وتشكيل لجان الحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا ومقدراتهم من عدوان المستوطنين، وعلى الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية توفير الحماية لشعبنا.وأضافت: لا يمكن أن تواجه تلك الأعمال العدوانية إلا بالمقاومة، وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في كل المواقع والميادين.