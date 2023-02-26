القوى الفلسطينية تدعو لنصرة وإسناد أهالي حوارة وقرى نابلس

وأكدت الدعوات على "أهمية النزول للشوارع في المناطق الفلسطينية، الساعة الحادية عشر مساءً، فزعة لحوارة وقرى نابلس التي تتعرض في هذه الأثناء لجرائم من قبل المستوطنين".

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الفلسطينية اليوم الأحد، عموم أبناء شعبنا للنزول للشوارع والميادين الليلة، نصرة وإسناداً لأهلنا في بلدة حوارة والقرى المجاورة في نابلس.وفي وقت سابق، دعا الحراك الشبابي في محافظة نابلس، الجماهير الفلسطينية إلى إعلان حالة النفير، للحشد وإسناد أهالي بلدة حوارة، لصد هجمات واعتداءات المستوطنين.وأطلقت مساجد بلدة حوارة نداءات استغاثة، لحماية المنازل والمحال التجارية من اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق البلدة وأهلها.