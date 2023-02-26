عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رئيس الأركان أوعز بتعزيز قوات إضافية لإحباط العمليات وزيادة الجهود للقبض على المنفذين"

شؤون فلسطينية

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا
رئيس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
حمل رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المروعة التي يرتكبها المستوطنون بحماية من جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا في حوارة وزعترة والبلدات والقرى المجاورة.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، إن هذه الجرائم تعكس سياسة ممنهجة، تمارسها، الحكومة الإسرائيلية التي يجاهر وزراؤها بدعمهم لتلك الجرائم في انتهاك للقوانين الدولية، وتنكر لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، مضيفا: "أن مشاهد إحراق المنازل والسيارات، والاعتداء على المواطنين، ومنع سيارات الإطفاء من الوصول للمنازل المحترقة، والاعتداء على سيارات الاسعاف التي تنقل المرضى والمصابين؛ كل تلك الجرائم توجب تدخلا دوليا عاجلا لحمل سلطات الاحتلال على وقفها".

وأكد اشتية أن كل تلك الجرائم لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحقيق أهدافه بالحرية، والاستقلال، وإقامة دولته على خطوط الرابع من حزيران عام67 وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

العاروري: المقاومة سبيلنا للرد على عدوان نابلس

العاروري: المقاومة سبيلنا للرد على عدوان نابلس

حركة المقاومة الشعبية تدين اعتداءات المستوطنين في نابلس

حركة المقاومة الشعبية تدين اعتداءات المستوطنين في نابلس

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا

فتوح يحمّل الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس

فتوح يحمّل الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس

فارس: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال

فارس: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال

حركة فتح توجه دعوةً لكوادرها عقب اعتداءات المستوطنين في نابلس

حركة فتح توجه دعوةً لكوادرها عقب اعتداءات المستوطنين في نابلس

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بنابلس

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بنابلس

جامعة النجاح تنوه بشأن الدوام ليوم غدٍ الإثنين

جامعة النجاح تنوه بشأن الدوام ليوم غدٍ الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot;: ندعو إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس

"الديمقراطية": ندعو إلى التعبئة الشاملة في عموم الضفة والقدس

حركة المقاومة الشعبية تدين اعتداءات المستوطنين في نابلس

حركة المقاومة الشعبية تدين اعتداءات المستوطنين في نابلس

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا

اشتية: جرائم المستوطنين في قرى نابلس توجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية شعبنا

فتوح يحمّل الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس

فتوح يحمّل الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس

فارس: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال

فارس: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال

حركة فتح توجه دعوةً لكوادرها عقب اعتداءات المستوطنين في نابلس

حركة فتح توجه دعوةً لكوادرها عقب اعتداءات المستوطنين في نابلس

جامعة النجاح تنوه بشأن الدوام ليوم غدٍ الإثنين

جامعة النجاح تنوه بشأن الدوام ليوم غدٍ الإثنين

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

منوعات

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

عربي

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا