نتنياهو بعد بيان قمة العقبة: سنستمر بشرعنة البؤر الاستطيانية في الضفة ولا تجميد للقرار

وفي السياق، علق أيضًا غانتس على تصريحات سموتريتش، قائلًا: "إما أنها حكومة فوضى تامة، أو أن سموتريش ليس له سلطة فيها".

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، أنهم مستمرون في شرعنة البؤر الاستطيانية بالضفة الغربية.وقال نتنياهو: إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، ولن يكون هناك تجميد".وكان سموتريتش قد صرح مساءً بأنه "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي".فيما عقب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، على تصريحات سموتريتش الأخيرة، بالقول: "لا يجوز لإسرائيل أن ترسل ممثلًا رسميًا رفيعا عنها لقمة أمريكية يتم فيها التوصل لاتفاقيات، ثم يغرد وزراء كبار في كابينت ضدها، فهذه ليست حكومة، هذه فوضى خطيرة".ويشار إلى أن البيان الختامي لقمة العقبة قد دعا لالتزام إسرائيل بوقف أي إقرار بؤرة استطيانية جديدة لمدة ستة أشهر.