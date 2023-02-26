الصحة: إصابات بينها خطيرة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في نابلس

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عند حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.







وأفادت وزارة الصحة أن الإصابات التي وصلت إلى مركز طوارىء حوارة جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على البلدة: نحو 20 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والدخان الناتج عن الحرق، حالتهم مستقرة.





وأضافت الوزارة: كما بين الإصابات، خطيرة بحجر في الرأس وأدَّت لكسرٍ في الجمجمة، وإصابة طفيفة بقضيبٍ معدني في الوجه.





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز واحتجزت مئات المواطنين، ومن ثم اعتدت عليهم بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

رام الله - دنيا الوطن