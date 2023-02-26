أبو مجاهد لـ "دنيا الوطن": لأمريكا هدفٌ من قمة العقبة ونرفض مخرجاتها

عقب مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الأحد، على قمة العقبة المشتركة بين فلسطين وإسرائيل.







وقال أبو مجاهد في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إننا "نرفض مخرجات المؤتمر ونرفض هذا اللقاء تحديدًا في وقت تستعر فيه المقاومة بالضفة الغربية".





وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للالتفاف على حق شعبنا في مقارعة ومقاومة الاحتلال، وبالتأكيد مخرجات المؤتمر لن تكون في مصلحة شعبنا ومقصدها الأساسي هو حماية أمن الاحتلال".





وزاد أبو مجاهد: "نحن كمقاومة فلسطينية بالنظر لخطورة هذا اللقاء، نؤكد اليوم بأن ثورتنا متواصلة".



