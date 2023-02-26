منيب المصري يتبرع بمليوني دولار لدعم مدينة سلفيت

وقّع محافظ سلفيت عبدالله كميل، اليوم الأحد، مع رئيس مؤسسة منيب وانجلا المصري، رجل الأعمال منيب المصري، اتفاقية تتبرع بموجبها المؤسسة بمبلغ مليوني دولار، لدعم المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية، على مدار 10 سنوات.







وأعرب كميل عن شكره للمصري لهذا التبرع السخي لمحافظة سلفيت، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين كافة لزيارة المحافظة والوقوف على واقعها وأهم احتياجاتها والمساهمة والتبرع لتعزيز صمود الأهالي والمزارعين في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

رام الله - دنيا الوطنبدوره، قال المصري إن محافظة سلفيت تستحق كل الدعم والمساندة، في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا حرصه على الاستمرار في دعم أبناء المحافظة لتعزيز صمودهم ضمن خطة مؤسسة المحافظة.وتطرق إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق بإنشاء صندوق التكافل الخيري بالمحافظة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر اقتصادي لرجال الأعمال على مستوى الوطن في المحافظة.وتخلل الزيارة جولة لمشروع ملعب بلدية سلفيت بحضور المحافظ كميل ورجل الأعمال المصري، ونائب رئيس بلدية سلفيت، وتم الوقوف على أهم احتياجاته للإسراع في تنفيذه وافتتاحه، حيث تعهد المصري ببناء كامل سور الملعب، ودعم صندوق التكافل الخيري.