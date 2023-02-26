الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنة وأطفالها والاحتلال يعتقل زوجها وشقيقها

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأحد، على مواطنة وأطفالها في مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها وشقيقها.







وقال الناشط عارف جابر، إن المستوطنين اعتدوا على مواطنة وأطفالها قرب الحاجز العسكري في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، خلال وجود قوات الاحتلال في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف جابر أن قوات الاحتلال المتواجدة بالمكان أطلقت الأعيرة النارية، واعتقلت زوج المواطنة عبد الحكيم محمد أبو رميلة، وشقيقها عبد الرحمن نايف جابر، خلال محاولتهما إنقاذ العائلة من هجمات المستوطنين.