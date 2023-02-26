شؤون فلسطينية

الناشطة خاطر: عملية حوارة تمثل التوقيع الحقيقي على قمة العقبة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن "عملية حوارة البطولية جنوب نابلس، هي توقيع حقيقي على قمة العقبة التآمرية، وعلى كل العبث السياسي".

وأوضحت خاطر أن "هذه العملية هي الرد على من توهم أن الدم المسفوك يردع ويُرعب ويبطئ الخطى، وعلى من ظنّ أن الخيانة ستظل تفرّخ خططاً ناجعة، وأن عقارب الساعة ستعكس اتجاهها".

وأشارت إلى أن "مشاركة السلطة بقمة العقبة انحدار ليس بجديد، و"دايتون" الذي صنع منهم فلسطينياً جديداً أدى مهمته بنجاح، واليوم خليفته يدرب قواتهم لكي تكون درعاً واقياً لوحدات جيش الاحتلال، تحارب المقاومين بالوكالة وتقبض الثمن".

وذكرت أن "شاركة السلطة في الاجتماع الأمني التآمري في العقبة، تؤكد موضع صفها وطبيعة انحيازها وأصل دورها".

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