حمادة: عملية حوارة رد على مجزرة الاحتلال بنابلس وتأكيد على خيار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن "عملية إطلاق النار البطولية في حوارة جاءت ردًا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس مؤخرًا".وأضاف حمادة أن "العملية تأكيد من الشباب الثائر في الضفة الغربية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ووهم الاحتلال بأن جرائمه ستمر دون عقاب سيتبدد".وشدد على أن "العملية تأتي للتأكيد على أن خيار المقاومة مستمر ولن يعود للوراء مهما حاول المحتل وكل من معه من الالتفاف على المقاومة".وأردف: "هذه العملية جاءت لتقول للمحتل أنه لا هدوء ولا أمان ولا راحة له على أرضنا".وتوجه بالتحية والمباركة للمقاومة التي تستمر في إطار الرد على جرائم الاحتلال الذي ما فتئ يرتكب المجازر بحق شعبنا الفلسطيني.