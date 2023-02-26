إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في تقوع

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل طفل، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.







وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن المواجهات اندلعت في حي "الجبل الأبيض" بمنطقة الشرفا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (22 عاما)، بالرصاص الحي في قدمه.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل مصطفى عامر صباح (15 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في حي الشرفا.