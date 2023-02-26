شؤون فلسطينية

الداخلية تعقد اجتماعًا "هامًا" للمؤسسة الأمنية

الداخلية تعقد اجتماعًا "هامًا" للمؤسسة الأمنية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعًا "هامًا" للمؤسسة الأمنية بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ومساعد القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطيني الفريق اسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو، ومدير عام الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، ومدير عام الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، ونائب مدير عام المخابرات العامة اللواء عزام زكارنة، والمفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء طلال دويكات، وعدد من كبار ضباط المؤسسة الأمنية، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المهمة.

وتضمنت المحاور التي ناقشها الاجتماع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز القدرة على التصدي لأي تحديات أمنية تواجه السلم الأهلي.

كما تم التطرق لأهمية دعم موقف الوفد الفلسطيني المحصن بثوابت الموقف الوطني، ودعم جهوده السياسية لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال ويحقق الاستقلال والحرية.

وفي ضوء هذه المحاور الهامة، دعا الاجتماع كافة البلديات والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية والوطنية إلى وحدة الموقف، كل في مجال عمله وموقعه، بما يقوي الجبهة الداخلية ويساهم بتحسين الوضع السياسي.

وخلص الاجتماع إلى أن الأمن الداخلي هو أحد أهم أركان المشروع الوطني، وعلى الجميع تحمل المسؤولية والالتزام بالنظام والقانون، والعمل على مدار الساعة لضمان الأمن والاستقرار، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس سيادة القانون وحماية المشروع الوطني.

أخبار ذات صلة

نتنياهو بعد بيان قمة العقبة: سنستمر بشرعنة البؤر الاستطيانية في الضفة ولا تجميد للقرار

نتنياهو بعد بيان قمة العقبة: سنستمر بشرعنة البؤر الاستطيانية في الضفة ولا تجميد للقرار

الصحة: إصابات بينها خطيرة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في نابلس

الصحة: إصابات بينها خطيرة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في نابلس

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

أبو مجاهد لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: لأمريكا هدفٌ من قمة العقبة ونرفض مخرجاتها

أبو مجاهد لـ "دنيا الوطن": لأمريكا هدفٌ من قمة العقبة ونرفض مخرجاتها

منيب المصري يتبرع بمليوني دولار لدعم مدينة سلفيت

منيب المصري يتبرع بمليوني دولار لدعم مدينة سلفيت

الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنة وأطفالها والاحتلال يعتقل زوجها وشقيقها

الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنة وأطفالها والاحتلال يعتقل زوجها وشقيقها

حمادة: عملية حوارة رد على مجزرة الاحتلال بنابلس وتأكيد على خيار المقاومة

حمادة: عملية حوارة رد على مجزرة الاحتلال بنابلس وتأكيد على خيار المقاومة

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في تقوع

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في تقوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

نابلس: إصابة ضابطي دفاع مدني إثر اعتداء المستوطنين على مركبتهما

منيب المصري يتبرع بمليوني دولار لدعم مدينة سلفيت

منيب المصري يتبرع بمليوني دولار لدعم مدينة سلفيت

الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنة وأطفالها والاحتلال يعتقل زوجها وشقيقها

الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنة وأطفالها والاحتلال يعتقل زوجها وشقيقها

حمادة: عملية حوارة رد على مجزرة الاحتلال بنابلس وتأكيد على خيار المقاومة

حمادة: عملية حوارة رد على مجزرة الاحتلال بنابلس وتأكيد على خيار المقاومة

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في تقوع

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في تقوع

الداخلية تعقد اجتماعًا &quot;هامًا&quot; للمؤسسة الأمنية

الداخلية تعقد اجتماعًا "هامًا" للمؤسسة الأمنية

نابلس: مستوطنون يحرقون منزلًا ويهاجمون أخرى

نابلس: مستوطنون يحرقون منزلًا ويهاجمون أخرى

الأغوار: الاحتلال يستولي على مركبة وجرارين زراعيين

الأغوار: الاحتلال يستولي على مركبة وجرارين زراعيين

منوعات

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

عربي

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا