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لبيد وغانتس يُعقبان على تصريحات سموتريتش بشأن نتائج قمة العقبة

لبيد وغانتس يُعقبان على تصريحات سموتريتش بشأن نتائج قمة العقبة
لبيد وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
عقب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، مساء يوم الأحد، على تصريحات وزير المالية في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش الأخيرة.

وقال لبيد: "لا يجوز لإسرائيل أن ترسل ممثلًا رسميًا رفيعا عنها لقمة أمريكية يتم فيها التوصل لاتفاقيات، ثم يغرد وزراء كبار في كابينت ضدها، فهذه ليست حكومة، هذه فوضى خطيرة".

وفي السياق، علق غانتس على تصريحات سموتريتش، قائلًا: "إما أنها حكومة فوضى تامة، أو أن سموتريش ليس له سلطة فيها".

وكان سموتريتش قد صرح مساءً بأنه "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي".

ويشار إلى أن البيان الختامي لقمة العقبة قد دعا لالتزام إسرائيل بوقف أي إقرار بؤرة استطيانية جديدة لمدة ستة أشهر. 

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