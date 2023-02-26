وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي أحمد أبو الكاس

نعت وزارة الثقافة الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد أبو الكاس، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد في غزة، عن عمر ناهز 67 عاما.







وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان صحفي، إن الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية تخسر علما من أعلامها الإبداعية والأكاديمية، حيث مثل أبو الكاس بفنه الحياة الفلسطينية اليومية التي رصدها وجسدها برسوماته ولوحاته التشكيلية التي عبرت عن هموم شعبنا ومعاناته.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن الراحل المبدع أبو الكاس أسس من خلال دوره الأكاديمي والفني، مدرسة بالفن الملتزم المقاوم.وتقدم أبو سيف من عائلة الفنان الكبير ومن زملائه بأحر التعازي والمواساة، راجياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.ويعتبر أبو الكاس المولود في عام 1956 في الشجاعية بقطاع غزة، من مؤسسي جامعة الأقصى التي اشتغل بها محاضرا في كلية الفنون، حيث حصل في بداية حياته على دبلوم الفن والتربية من دار المعلمين بغزة 1977، وعمل محاضرًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى، وحصل على شهادة البكالوريوس في الفن والتربية من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1981، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة وعلوم الفنون الجميلة من أذربيجان عام 1999، كما حصل على ماجستير تصميم جرافيك من مدرسة الفنون بولاية بنسلفانيا الأميركية 1990.