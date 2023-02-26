شؤون فلسطينية

طالع البيان الختامي لقمة العقبة المشتركة بين فلسطين وإسرائيل

طالع البيان الختامي لقمة العقبة المشتركة بين فلسطين وإسرائيل
مدينة العقبة
رام الله - دنيا الوطن
أبدى الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد المشترك والالتزام بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر، وذلك خلال اجتماع العقبة الذي جمع مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين.

ويشمل التوافق الالتزامً الإسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وفق قناة (المملكة).

وشدد البيان على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مع تجديد التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.

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