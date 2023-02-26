طالع البيان الختامي لقمة العقبة المشتركة بين فلسطين وإسرائيل

وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وفق قناة (المملكة).





رام الله - دنيا الوطنأبدى الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد المشترك والالتزام بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر، وذلك خلال اجتماع العقبة الذي جمع مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين.ويشمل التوافق الالتزامً الإسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.وشدد البيان على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مع تجديد التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.